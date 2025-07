Esplode distributore a Roma, Gualtieri: "Fuga di gas durante operazioni carico di un'autocisterna" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 "Sembrerebbe che durante le operazioni di ricarico del distributore da parte di un’autocisterna ci sia stata una fuga di gas, sono stati chiamati i vigili del fuoco che insieme alla Polizia sono accorsi. Prima che arrivassero, da questa fuga di gas dovrebbe essere divampato un incendio visto dagli agenti della Polizia locale, che hanno immediatamente avvertito la centrale che ha mandato una squadra. Le squadre di Vigili del fuoco, Polizia di stato e Polizia locale sono arrivate contemporaneamente, prima dell’esplosione, e hanno avuto la prontezza di riflessi di evacuare immediatamente le persone presenti. La Polizia locale è andata al centro estivo, dove c’erano gli operatori che hanno iniziato subito a mandare via i bambini che erano in piscina, mentre i Vigili del fuoco e la Polizia locale hanno fatto sgomberare le persone presenti sull’altro lato" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo il sopralluogo a via Gordiani, dove si è verificata la violenta esplosione presso un distributore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev