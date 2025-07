(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2025 "Abbiamo avuto una chiamata. È stata una chiamata piuttosto lunga. Abbiamo parlato di molte cose, compreso l'Iran e la guerra in Ucraina. Non ci sono stai passi avanti sull'Ucraina. Non sono contento", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti prima di salire sull'Air Force One per dirigersi in Iowa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev