Fioravanti (sindaco Ascoli): "Io primo cittadino più amato secondo Governance Poll, gran risultato" – Il video

(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 07 luglio 2025 "E' una grande gioia per me questo risultato, ossia il fatto che il Governance Poll mi abbia dato come primo per gradimento tra i sindaci italiani. E' una grande gioia e una grande responsabilità, perché il consenso non è un diritto acquisito. Va conquistato ogni giorno. Questo rapporto orizzontale che siamo riusciti a creare con il cittadino produce una grande voglia di partecipazione, ma nello stesso tempo consente di osservare una visione futura della città di Ascoli Piceno" così il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev