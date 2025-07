Mara Severin: morta la sommelier del ristorante Essenza a Terracina

Una decina i feriti nel crollo. Tre restano in prognosi riservata

Mara Severin è morta. La ragazza rimasta ferita nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina, in provincia di Latina, era una dipendente del locale ed aveva 31 anni. Lavorava in sala, guidava il servizio. Era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale della località balneare. Nel crollo i feriti sono circa una decina, tre in in prognosi riservata. La procura ha disposto il sequestro del locale. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso della località balneare è spirata.

I sette feriti

I sette feriti estratti dalle macerie del tetto crollato in un ristorante a Terracina erano sia clienti che dipendenti del locale. La sala interna del ristorante stellato Essenza, nel centro città, era abbastanza piena, ma molti erano anche seduti fuori. Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. Oggi a Terracina non ha piovuto, ma sull’intera provincia di Latina c’era l’allerta gialla. Sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Giannetti. Si continua a scavare tra le macerie.