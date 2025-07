Rocca commissario per il progetto Novo Nordisk: "Finalmente si torna a investire nel Lazio" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Un risultato straordinario per il territorio, sta dando prova di capacità di ascolto, di attenzione a chi fa impresa, a chi investe perché sono opportunità di crescita economica quindi anche di posti di lavoro e benessere sociale. Questo è un successo di una politica economica che noi abbiamo fatto a piccoli passi, senza mai cedere di un millimetro, fatta di ascolto ai territori, fino a poco tempo fa dalla Valle del Sacco e da Anagni si scappava, invece oggi abbiamo dimostrato che si può tornare ad investire facendo impresa. Mi sento onorato e responsabilizzato da questa scelta del Governo e Novo Nordisk. I tempi? Per il terzo trimestre del 2027 la gran parte dell'opera sarà completata, mentre altre parti saranno completata entro il 2029" così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della conferenza in cui è stata annunciata la sua nomina a commissario per il progetto di Novo Nordisk ad Anagni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev