Tajani: Nobel pace a Trump? "Lo dice Netanyahu, Trump lavora per cessate fuoco a Gaza e Ucraina" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Nobel per la pace a Trump? Beh, è una proposta di Netanyahu, si vedrà poi quali saranno le valutazione del comitato. Noi sosteniamo tutti coloro che lavorano per la pace, inclusi i progetti americani sia per la pace in Medio Oriente che per la pace in Ucraina. Trump sta lavorando per il cessate il fuoco sia in Medio Oriente che in Ucraina, e sta anche portando avanti un dialogo sul nucleare con l'Iran e quindi tutto cià che porta alla pace va sostenuto" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del convegno Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev