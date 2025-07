Ursula von der Leyen: "Non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia" – Il video

(Agenzia Vista)i Strasburgo, 08 luglio 2025 “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le future relazioni Ue-Cina. Il sostegno incrollabile della Cina alla Russia sta creando maggiore instabilità e insicurezza qui in Europa. La Cina condanni inequivocabilmente la grave violazione da parte della Russia della sovranità, dell’integrità territoriale e dei confini riconosciuti a livello internazionale dell’Ucraina”. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la Plenaria di Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev