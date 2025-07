Von der Leyen: Su vaccini nessun contratto inappropriato, negoziati in tandem con i 27 – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "Le negoziazioni dei contratti sono state condotte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri: ogni singolo contratto negoziato è stato esaminato in dettaglio nelle capitali prima di essere firmato da ciascuno dei 27 Stati membri. Non ci sono stati segreti, clausole nascoste, né obblighi di acquisto per gli Stati membri. Tutti i 27 Stati membri hanno deciso autonomamente di acquistare i vaccini. Pertanto, qualsiasi affermazione secondo cui uno Stato membro non fosse a conoscenza dei contratti, dei prezzi o delle quantità è disonesta, semplicemente una bugia". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo intervento a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev