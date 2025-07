Terremoto nel Modenese: scossa di magnitudo 3.6. Avvertita anche a Bologna

La scossa è stata avvertita anche da alcuni cittadini tra Mirandola e Concordia

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel Modenese, con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro, nell’area del sisma del 2012. Secondo quanto rilevato dalla sala sismica Ingv di Roma, il terremoto è avvenuto alle 9.43 di questa mattina 9 luglio, a una profondità di dieci chilometri. La scossa è stata avvertita anche da alcuni cittadini tra Mirandola e Concordia. Anche a Ferrara e Bologna ci sono state segnalazioni. Ma Fortunatamente, non sono stati registrati danni. «Sentito benissimo il boato e la vibrazione», scrive un utente sui social.

«Teniamo monitorata la situazione»

«Alle 9,45 si è registrata una scossa sismica circa del quarto grado con epicentro a San Felice sul Panaro (MO). Sono in corso le prime verifiche ma, per ora, non si registrano danni e conseguentemente feriti. Terremo monitorato l’evolversi della situazione e invitiamo chi avesse subito danni a contattare l’ufficio tecnico comunale al numero 0386-51001», ha scritto il sindaco Poggio Russo.