(Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2025 "Secondo me, quest'uomo non è molto capace, a parte il fatto che sa dire una buona dose di stronzate… Se un comunista viene eletto a governare New York, non potrà mai più essere la stessa cosa". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev