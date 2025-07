Ferrero acquista Kellogg per 3 miliardi di dollari: gli iconici cereali da colazione diventano italiani

Accordo raggiunto tra le due società. Il gruppo italiano: «Così miglioreremo la nostra offerta nel mercato Usa»

Ferrero ha raggiunto un accordo per acquistare WK Kellogg Klg, nota società dei corn flakes, per 3,1 miliardi di dollari. L’accordo – raggiunto sulla base di 23 dollari per azione – è stato approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Kellogg e annunciato nella mattinata di giovedì 10 luglio. L’acquisizione, fa sapere il gruppo italiano noto in tutto il mondo per la Nutella, non è altro che «un nuovo capitolo della comprovata strategia di Ferrero di acquisire, investire e far crescere marchi iconici, continuando a migliorare la presenza complessiva e l’offerta di prodotti in Nord America».

I cereali Kellogg’s

WK Kellogg è un’azienda dal valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e ha un debito di circa 500 milioni. Da decenni è nota soprattutto per le diverse varietà di cereali presenti sugli scaffali di tutto il mondo – tra cui Froot Loops, Frosted Flakes e Rice Krispies – che hanno reso i prodotti Kellogg’s un ingrediente irrinunciabile per la colazione di milioni di persone. D’altronde fu proprio Will Keith Kellogg, fondatore dell’azienda, a inventare nel 1894 i cereali corn flakes, rivoluzionando l’industria della colazione.

La crescita di Ferrero nel mondo

L’acquisizione di WK Kellog da parte di Ferrero unisce di fatto due marchi molto conosciuti del settore food. Fondato quasi 80 anni fa, il gruppo italiano si è espanso fino a diventare la terza azienda al mondo nel settore del cioccolato. Nell’ultimo esercizio finanziario, Ferrero ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. Tra i suoi marchi più noti ci sono Ferrero Rocher, Nutella, Butterfinger, Baby Ruth e Kinder.

Foto copertina: EPA/Adam Vaughan