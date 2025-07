Guerra in Ucraina, Meloni: "Già immaginiamo quel Paese libero e ricostruito" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Questa partecipazione così ampia, a così alto livello, trasmette al mondo un messaggio estremamente importante. Dice che ognuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune che è guardare oltre l'insopportabile ingiustizia che da più di tre anni viene inflitta al popolo ucraino e saper immaginare ora una Ucraina ricostruita, libera, prospera. E dice che intendiamo raggiungere questo scopo non solo aiutando l'Ucraina a difendersi, portando avanti ogni sforzo per arrivare alla pace come stiamo facendo, ma anche e soprattutto sapendo immaginare il dopo, interrogandoci su come ricostruire quello che è stato distrutto, strade, ponti, scuole, chiese, ospedali" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev