Meloni: "Alle imprese dico non abbiate paura di investire nella ricostruzione dell'Ucraina" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Il messaggio che lanciamo agli investitori è semplice: non abbiate paura, investire non è un azzardo, è investimento sulla pace e sulla sicurezza dei nostri cittadini. Noi saremo al vostro fianco" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev