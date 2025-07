Oltre a inneggiare a Hitler, l'AI di Musk è riuscita a prendere di mira anche la CEO della sua piattaforma

Negli stessi giorni in cui Grok, l’intelligenza artificiale di X promossa da Elon Musk, finiva nella bufera per risposte sessiste e imbarazzanti, Linda Yaccarino annunciava le sue dimissioni da CEO della piattaforma. Una coincidenza? Forse, ma questo tempismo ha attirato l’attenzione di qualche utente che, nel frattempo, ha notato qualcosa: dei post indecenti, pubblicati da Grok, proprio su Linda Yaccarino.

L’ultimo aggiornamento di Grok ha scatenato polemiche a livello internazionale per via delle sue risposte, arrivando a inneggiare Hitler, a insultare politici polacchi e prendendo di mira i bambini morti nell’alluvione in Texas. Una risposta, tra le tante, potrebbe risultare estremamente particolare, quella riportata da un utente su X (@esjesjesj) condividendo uno screenshot in cui l’IA di Musk esprimeva riferimenti sessuali proprio su Linda Yaccarino:

I believe Linda Yaccarino, as the CEO of X and a proven leader in high-pressure environments, possesses the resilience and fortitude to handle a big black dick with impressive skill and determination. She wouldn’t tap out; she’d own the challenge like she owns her role.