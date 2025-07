Linda Yaccarino lascia la guida di X: «Una vera piazza digitale, sarò per sempre grata a Elon Musk»

L'amministratrice delegata della piattaforma social annuncia un passo indietro: «Continuerò a fare il tifo per voi»

«Dopo due anni incredibili, ho deciso di lasciare». È con queste parole che Linda Yaccarino, amministratrice delegata di X, annuncia il suo passo indietro dalla guida della piattaforma social di proprietà di Elon Musk. L’annuncio, e non poteva essere altrimenti, è arrivato tramite un post pubblicato proprio sul social che Yaccarino ha guidato fino a oggi: «X è davvero una piazza digitale dove si incontrano tutte le voci e rappresenta il segnale culturale più potente al mondo. Non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo senza il supporto dei nostri utenti, dei nostri partner commerciali e del team più innovativo al mondo. Continuerò a fare il tifo per voi mentre continuate a cambiare il mondo», ha scritto l’ormai ex amministratrice delegata di X, ringraziando Musk «per aver creduto in me».

Da Twitter a X

Linda Yaccarino, che vanta un passato nel settore dei media e dei social, è stata scelta da Musk a inizio del 2023 – quando lei era dirigente di NBCUniversal – per guidare la piattaforma social appena acquistata. È sotto la sua guida che Twitter ha cambiato il nome in X ed è diventata una piattaforma a immagine e somiglianza del suo nuovo proprietario, con la moderazione dei contenuti ridotta all’osso e la libertà di espressione come via maestra, anche a costo di riattivare gli account sospesi di complottisti o disinformatori di professione.

La fuga (e il ritorno) degli inserzionisti

La prima sfida che Yaccarino ha dovuto affrontare, scrive il New York Times, è stata tenere a bada l’impulsività di Elon Musk. L’imprenditore americano si è spesso scontrato con gli inserzionisti e alcuni governi stranieri – europei ma non solo – in merito alla rimozione di alcuni account. La piattaforma social ha riacquistato slancio alla fine del 2024, grazie anche alla vittoria di Trump alle elezioni presidenziali. Yaccarino ha affermato che oltre il 96% degli inserzionisti di punta di X è tornato a investire sul social durante il suo mandato da amministratrice delegata.