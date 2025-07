Elon Musk fonda il suo partito dopo il sondaggio su X: «Oggi nasce l’America Party per restituirvi la libertà»

L’annuncio segue un sondaggio lanciato dal miliardario il 4 luglio, in cui il 65% degli americani si è detto favorevole alla nascita di una nuova formazione politica

Elon Musk annuncia su X la nascita dell’America Party. Un nuovo soggetto politico che, nelle intenzioni del suo fondatore, punta a rompere il duopolio tra democratici e repubblicani. «Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico, lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l’America Party è nato per restituirvi la libertà», scrive sui social il patron di Tesla. La decisione arriva all’indomani di un sondaggio lanciato dallo stesso Musk, nel giorno dell’indipendenza americana, in cui chiedeva agli americani se fossero favorevoli alla creazione di un nuovo partito.

Il risultato del sondaggio

Il risultato era stato netto: il 65% dei votanti ha risposto sì, mentre solo il 35% si era detto contrario. Secondo la sua intelligenza artificiale, Grok, la nuova formazione potrebbe assestarsi intorno al 5-10%, rompendo così il granitico bipolarismo americano. «Alle elezioni di medio termine del 2026, potrebbe far pendere la bilancia tra Camera e Senato a favore dei Democratici, attirando conservatori scontenti (ad esempio, una quota di voti del 5-10% secondo i sondaggi)», la previsione dell’Ai. Non sono ancora chiari i dettagli sulla struttura, il programma e le future mosse dell’America Party, ma il messaggio è chiaro: Musk sembra intenzionato a intercettare il malcontento di una fetta sempre più ampia dell’elettorato americano. Oppure, più semplicemente, potrebbe voler provocare – ancora una volta – Donald Trump, soprattutto dopo l’approvazione del «Big, beautiful bill» fortemente criticato da Musk.

Foto copertina: ANSA / FRANCIS CHUNG / POOL | Musk durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, 30 maggio 2025