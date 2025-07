Ricostruzione Ucraina, Meloni: "Chi ha finanziato macchina da guerra russa non deve beneficiarne" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Penso che dovremmo tenerne conto in futuro di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie e chi invece non l'ha fatto. Ed è per questo che, come è scritto anche nella dichiarazione dei Ministri delle Finanze del G7, noi vogliamo lavorare con l'Ucraina anche per non consentire che della ricostruzione possano beneficiare anche quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina da guerra russa" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev