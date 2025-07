Ricostruzione Ucraina, Meloni: "Nasce nuovo fondo equity a livello europeo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Questa conferenza ci offre ovviamente l'opportunità di sottoscrivere numerose intese. Uno degli ambiti principali sui quali noi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione riguarda la creazione di nuovi strumenti e meccanismi finanziari che possano accompagnare il lavoro delle aziende e fare da moltiplicatori. Sono per questo felice di annunciare il contributo determinante dell'Italia alla nascita di un nuovo fondo equity a livello europeo" così la premier Meloni intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev