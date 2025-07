Ricostruzione Ucraina, von der Leyen: "Europa al vostro fianco fin dal primo giorno". E cita Bucha – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Ricordo bene la prima Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, tre anni fa. Era solo pochi mesi dopo che la Russia aveva scatenato distruzione e spargimento di sangue, su una scala che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Ricordo il dolore del popolo ucraino. Ma ancora più vividamente ricordo con quanta rapidità si sia rialzato e abbia iniziato a ricostruire. Nelle città liberate di Irpin e Bucha, con case, scuole e ospedali restaurati. E l’Europa è stata al vostro fianco, fin dal primo giorno. Oggi ci ritroviamo in questa città eterna per dimostrare il nostro impegno duraturo verso l’Ucraina. La nostra determinazione è incrollabile, il nostro sostegno incrollabile. Perché saremo sempre al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario. Ora più che mai, l’Ucraina può contare sull’Europa. La nostra solidarietà continua su tutti i fronti – militare, finanziario e politico. E voglio cominciare proprio dal lato militare". Lo ha detto Ursula von der Leyen alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev