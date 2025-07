Ricostruzione Ucraina, Zelensky: "Chi ha aiutato la Russia non è il benvenuto" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Vorrei sottolineare un punto molto importante. In questo progetto di recupero congiunto, noi daremo il benvenuto a chi ci aiuterà, cioè coloro che non aiutano la Russia a continuare questa guerra. Sappiate che solamente gli amici sono invitati a far parte della ripresa tecnologica, industriale ed economica dell'Ucraina. Solo gli amici" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev