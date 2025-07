Ricostruzione Ucraina, Zelensky: "Serve un piano di ripresa simile al Piano Marshall" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Ora dobbiamo costruire una coalizione per la ricostruzione. Che questo sia il momento in cui la avviamo. Sappiamo cosa ha distrutto la Russia e sappiamo cosa servirà per ricostruire l’Ucraina, il popolo ucraino, le nostre vite. Serve un approccio sistematico, una coalizione con una leadership chiara: Paesi e aziende che possano guidare e coinvolgere altri. Serve anche un piano di ricostruzione chiaro. Pensate al ruolo che ha avuto il Piano Marshall nella ricostruzione e trasformazione dell’Europa. È anche grazie a quello che l’Europa ha goduto di pace e crescita economica per così tanti decenni" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev