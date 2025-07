Siparietto tra Trump e Rubio sull'orologio a pendolo nel gabinetto Presidenziale – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 10 luglio 2025 Il siparietto tra il Presidente Usa e Marco Rubio durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca: "Abbiamo le bandiere in tutto l'ufficio ed è diventato davvero un posto bellissimo. Marco lo ha sottolineato. Come Presidente, hai il potere… quindi se vado al Dipartimento di Stato, al Dipartimento del Commercio o al Tesoro, se vedo qualcosa che mi piace, lo posso prendere. Marco non lo sapeva, gli ho spiegato la norma e poi ho detto: “Marco, adoro questo orologio. Guardalo. È bellissimo". Lui mi fa: "Quale orologio?" "L'orologio che è nell'altra stanza, è incredibile e lì nessuno riesce a vederlo. Mi piacerebbe prendere quell'orologio e metterlo nel mio gabinetto". "Marco, ho il diritto di farlo, Marco”. E questo è stato il suo contributo al gabinetto, ma comunque è un orologio incredibile e, è una stanza importante, quindi ci sta bene. Anche queste lampade sono state molto importanti, sono come quelle dei film sulla Casa Bianca". X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev