Miliziani armati e ostaggi incappucciati, il surreale video dei talebani per i turisti Usa: «Venite a visitare l’Afghanistan»

L'autore del filmato, condiviso sui social da account vicini al gruppo militare, è Yosaf Aryubi, gestore di un'agenzia turistica

Cinque uomini con il turbante in testa e armati di fucile. Davanti a loro, tre ostaggi incappucciati. Sembrerebbe il video di un’esecuzione a opera di un gruppo di terroristi e invece è un video promozionale pensato per invitare i turisti americani a visitare l’Afghanistan. «Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come ospiti o turisti», dice uno degli uomini nel video. Il filmato, che dura una cinquantina di secondi, rimbalza sui social e viene condiviso da diversi canali vicini ai talebani, ma non è chiaro se l’opera sia stata commissionata o approvata dall’organizzazione militare che guida il Paese.

Chi è l’autore del video

L’inquietante scena iniziale del video assume ben presto tratti da commedia, quando uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il viso, alza il pollice, sorride a favore di telecamera ed esclama: «Benvenuti in Afghanistan». L’autore del video è Yosaf Aryubi, che secondo la testa inglese The Independent gestisce l’agenzia turistica Raza Afghanistan. In un altro filmato pubblicato di recente, i toni sono gli stessi dello spot turistico: «Il business del riscatto non è così fruttuoso come lo fanno sembrare sulla Cnn. Soprattutto quando si diventa amici degli ostaggi», si legge nella caption a corredo del post.

I talebani e il turismo

Secondo The Independent, il video che circola in questi giorni sui social non dovrebbe sorprendere più di tanto. Da quando hanno riconquistato il potere nel 2021, i talebani hanno cercato di rendere l’Afghanistan più attraente agli occhi dei turisti, anche mentre imponevano restrizioni molto severe alla libertà dei cittadini, in particolare le donne. Questi sforzi di ripulire la propria immagine sembrano aver funzionato, almeno in parte. Nel 2021, scrive il giornale inglese, l’Afghanistan registrò 691 visitatori turistici. Nel 2023, il numero è salito a 7mila. Ciononostante, il Dipartimento di Stato Usa continua a ribadire che i cittadini americani non dovrebbero recarsi nel Paese «per alcun motivo».