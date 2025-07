A Tokyo piove troppo: scattano le sirene contro le inondazioni – Il video

Il sistema permette di avvisare la cittadinanza invitandola a mettersi al riparo. E scatta solo quando le piogge diventano torrenziali

In queste ore l’area di Tokyo è stata colpita da un violento temporale. L’Agenzia meteorologica ha avvertito i residenti di prepararsi a forti piogge, inondazioni e fulmini. Si sono registrati 120 millimetri di pioggia nel distretto di Suginami e circa 100 mm nel distretto di Setagaya intorno alle 19:00, sufficienti a far scattare l’allarme sonoro che rimbalza tra i vari palazzi. L’agenzia emette avvisi di questo tipo solo quando piove in quantità sufficiente a innescare frane o inondazioni in un breve lasso di tempo. Avvisi simili sono stati emessi nelle vicine prefetture di Saitama, Kanagawa, Yamanashi, Gunma e Nagano. Si temono allagamenti e alluvioni nelle prefetture di Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba e Tokyo.