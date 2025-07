Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina: Sbloccherà 10 miliardi di euro per investimenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 “L’Ucraina dispone di sistemi d’arma all’avanguardia e può produrre rapidamente e a basso costo. È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nell’Unione europea. Ma l’industria della difesa ucraina oggi opera solo al sessanta per cento della sua capacità. Ora, i nostri Stati membri possono usare i prestiti Safe per acquistare direttamente dall’industria della difesa ucraina. Per i nostri Stati membri si tratta di qualità di alto livello, consegne rapide e costi contenuti. Per l’Ucraina, è una fonte cruciale di entrate. Ma anche un’opportunità per rafforzare la propria base industriale della difesa. Passando al secondo punto. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, l’Europa è – ed è stata – il maggior donatore dell’Ucraina, con quasi 165 miliardi di euro di sostegno. Solo quest’anno copriremo l’ottantaquattro per cento del fabbisogno finanziario esterno. Come parte di questo sostegno, posso annunciare un pagamento di un miliardo di euro in aiuti macrofinanziari, oltre a un’erogazione di più di tre miliardi di euro dal Fondo per l’Ucraina. Le garanzie e le sovvenzioni che firmeremo in questa Conferenza sono destinate a sbloccare fino a dieci miliardi di euro in investimenti per la crescita, la ripresa e la ricostruzione. E ci assicureremo che l’Ucraina sarà sostenuta fino al 2028 e oltre, quando entrerà in vigore il nuovo bilancio europeo”. Lo ha detto Ursula von der Leyen alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev