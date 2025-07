Conferenza sull'Ucraina, Schillaci: Firmato memorandum per ricostruzione sistema sanitario – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture mediche, rafforzamento del sistema sanitario nazionale e delle sue diramazioni territoriali, stabilizzazione e ripristino della fornitura di servizi sanitari a livello nazionale, dando priorità alle aree più colpite dal conflitto. Sono queste – si legge in una nota – le aree prioritarie di collaborazione previste nel memorandum di intesa siglato questo pomeriggio durante la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina tra il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il viceministro Adamanov. "Oggi poniamo le basi per una collaborazione strategica che va oltre la fase emergenziale legata al conflitto in corso in Ucraina – afferma Schillaci -. Vogliamo contribuire alla ricostruzione e al rafforzamento del sistema sanitario perché possa continuare a garantire cure gratuite a tutti i suoi cittadini, con un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili. Fornire attrezzature, competenze e supporto tecnico significa guardare al futuro, assicurando agli ucraini un sistema sanitario più forte, più moderno e più equo". Conferenza Ricostruzione Ucraina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev