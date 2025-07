Donzelli (FdI): "Con la Conferenza su Ricostruzione Ucraina Meloni si conferma una grande statista" – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 11 luglio 2025 "La Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina è stata l'ennesimo successo internazionale dell'Italia e un successo diplomatico per Giorgia Meloni, che si conferma una grande statista, utilissima per tenere unita l'Europa e l'Occidente. Restano in silenzio solo quelli di sinistra, forse perché non riescono ad accettare il grande successo dell'Italia grazie a Giorgia Meloni" così il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro organizzato a Napoli dall'Ecr, intitolato "European Awareness Day, is the Mediterranean shaping Europe's future?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev