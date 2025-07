Fidanza (Ecr): "Meloni rilancia l'attenzione del Governo sul Mezzogiorno" – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 11 luglio 2025 "Giorgia Meloni rilancia l'attenzione del Governo e di Fratelli d'Italia sul Mezzogiorno come locomotiva di sviluppo per l'intera Italia. I conservatori europei sono a Napoli per rilanciare la centralità dell'Italia e dell'Europa nel Mediterraneo: una piattaforma geopolitica fondamentale in cui l'Italia di Giorgia Meloni è sempre più protagonista" così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, a margine dell'incontro organizzato a Napoli dall'Ecr, intitolato "European Awareness Day, is the Mediterranean shaping Europe's future?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev