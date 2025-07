Trump: Dazi del 50% al Brasile? Trattano male Bolsonaro, è un uomo onesto – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 12 luglio 2025 "Forse ad un certo punto parlerò con il Brasile dei dazi. Non lo sono. Trattano il Presidente Bolsonaro in modo molto ingiusto. È un brav'uomo, lo conosco bene. Ho negoziato con lui, era un negoziatore molto duro e posso dirti che era un uomo molto onesto e amava il popolo brasiliano. Era un ragazzo molto difficile con cui negoziare. Non dovrebbe piacermi perché era molto duro nelle trattative, ma era anche molto onesto e conosco quello onesto e conosco quello disonesto", lo ha detto il Presidente Donald Trump. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev