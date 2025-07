ESCLUSIVA OPEN – Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. Gravi accuse al produttore nella relazione al tribunale di Roma: gonfiati tutti i costi

Linea dura del ministero dopo avere conosciuto i documenti della liquidazione del giovane produttore che ha fatto recitare papa Francesco ed è stato appena ricevuto da papa Leone XIV insieme ad Al Pacino. Ma quei 60 milioni secondo i liquidatori non torneranno allo Stato: nella società non c’è più nulla

Il ministero della Cultura ha revocato oggi quasi 60 milioni di euro di tax credit concesso alla società Sipario Movies spa fondata da Andrea Iervolino e Monika Waldner Gomez Del Campo Bacardi nota nell’ambiente dello spettacolo come “Lady Bacardi”. La società, quotata per alcuni anni all’Euronext di Milano, è stata sciolta e messa in liquidazione qualche mese fa dopo che da un anno Iervolino e Lady Bacardi si erano denunciati a vicenda impugnando in tribunale ogni decisione societaria, rendendo impossibile qualsiasi decisione assembleare. Con provvedimento n. 4323/2025 la sezione XVI del Tribunale civile di Roma il 10 giugno scorso ne ha disposto l’amministrazione giudiziaria, iscritta formalmente nel registro delle imprese il 16 giugno scorso. Dalla procedura sono stati trasmessi al ministero documenti su palesi irregolarità compiute dalla società nella documentazione inviata al ministero della Cultura per chiedere e ottenere in gran parte il tax credit per la produzione. Secondo quanto risulta a Open l’atto di revoca del tax credit è stato disposto dal direttore dimissionario del cinema del ministero, Nicola Borrelli.

L’accusa dei “meccanismi illeciti” a Iervolino da parte dei professionisti del tribunale

È molto pesante la relazione inviata al tribunale dal pool di professionisti che ha assistito il liquidatore della società, David Peretti per chiedere e ottenere la l’amministrazione giudiziaria di Sipario Movies, società che negli anni ha assunto diverse denominazioni sociali (prima Iervolino Entertainment srl, poi Iervolino & Lady Bacardi Entertainment spa, in sigla ILBE). Il documento presentato in tribunale spiega infatti che «la situazione patrimoniale che risultava dai precedenti bilanci della Società era frutto del sistematico compimento di atti illeciti (che si possono definire alla stregua di “meccanismi illeciti”) cui la precedente gestione di Sipario aveva dato corso per anni, anche per il tramite delle proprie società controllate Arte Video S.r.l., Ilbe Studioss d.o.o. e, più recentemente, Welcome to Italy S.r.l. (tali ultime due società hanno anche negato all’ultimo Consiglio di Amministrazione di Sipario i loro documenti contabili ed anche gli estratti conto bancari al fine della redazione della situazione patrimoniale consolidata), nonché per il tramite della Evolution & Development Technology s.a. e dei c.d. agenti di vendita».

Le voci gonfiate nella produzione per avere più tax credit dal ministero della Cultura

Secondo la relazione dei liquidatori al tribunale la società di Iervolino aveva lucrato illecitamente anche sul tax credit al cinema, moltiplicando artificiosamente alcune voci di costo su cui lo sconto fiscale sarebbe intervenuto. Si citano ad esempio come “gonfiati” i costi «per i cosiddetti servizi di transcodifica da 2D a 3D, realizzati sulla base di un software ormai obsoleto, per l’importo complessivo di euro 75.286.848,00. In questo modo, la Società è riuscita ad ottenere crediti d’imposta cinematografici per euro 29.682.089, di cui euro 19.160.800 ad oggi utilizzati». Ma non era il solo illecito riscontrato dai professionisti, perché altrettanto gonfiati risultavano «i costi di fornitura della produzione delle c.d. animations (lasciando da parte le produzioni di film e documentari), per l’importo di euro 169.805.595,00 (costi che, peraltro, non sarebbero stati ammissibili tout court in quanto relativi ad attività svolte in India, tramite la società Assemblage, o in Bahrein, tramite la società Al Mashael Movies, che venivano però “europeizzati” tramite interposte società europee di comodo). In questo modo, la Società è riuscita a ottenere crediti d’imposta cinematografici per euro 27.730.028,26, di cui utilizzati euro 14.634.217,06».

Iervolino con Mike Tyson

La contabilizzazione dei costi fatta senza seguire le regole del codice civile

Per ottenere maggiori rimborsi fiscali la società – sempre secondo la relazione dei professionisti – gonfiava artificiosamente il proprio conto economico sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi «sulla base di presunti ricavi provenienti da entità giuridiche estere di comodo e di costi volutamente gonfiati da fornitori interposti». Non solo, Iervolino in Sipario creava attività fittizie gonfiando patrimonio e risultato netto della società attraverso la contabilizzazione «della partecipazione e dei crediti commerciali e finanziari verso Ilbe Studios per importi privi di qualsiasi fondamento; di crediti commerciali verso gli agenti di vendita frutto esclusivamente di operazioni simulate» e grazie al «disallineamento tra la contabilizzazione di costi delle opere audiovisive, non imputati interamente a conto economico, ma anche capitalizzati e poi ammortizzati negli anni successivi, rispetto ai proventi da minimo garantito e da crediti d’imposta cinematografici e per la ricerca e sviluppo, tutti imputati invece a conto economico nell’anno di riconoscimento».

Il rating bancario migliorato artificiosamente e la distrazione di fondi da altre società

L’elenco delle accuse dei professionisti è ancora più lungo, visto che accusano Iervolino e il management della società della «distrazione a beneficio di talune società (Evolution e Al Mashael) di ingente liquidità e della titolarità e sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche realizzate da Sipario», oltre che del «gonfiamento artificioso del valore di quotazione delle azioni di Sipario sul mercato regolamentato Euronext Growth Milano», che provocava un «miglioramento artificioso del rating bancario che permetteva a Sipario di ottenere ingenti prestiti che ora non è in grado di rimborsare». Fra le accuse anche quella della «distrazione di oltre euro 22 milioni a favore di altre società (in particolare Evolution).

La truffa identificata dai liquidatori che avrebbe raggirato lo Stato italiano

Iervolino e lady Bacardi con Johnny Depp

La relazione si dilunga poi a spiegare i meccanismi di quella che appare sicuramente una truffa allo Stato italiano, in cui è cascata forse anche una banca finanziatrice a cui stava particolarmente a cuore Iervolino. Attraverso un giro di società estere sempre riconducibili all’imprenditore italiano i costi reali di acquisto e produzione si gonfiavano di almeno dieci volte per fare salire la massa su cui richiedere al ministero della Cultura il tax credit. Molte di queste somme sono state incassate, altre congelate da Borrelli quando sono sorti i primi dubbi. Oggi arriva la revoca, che è un atto ormai obbligato, ma probabilmente del tutto inefficace. Perché come scrivono con crudezza i professionisti al tribunale di Roma, la Sipario è ormai svuotata di qualsiasi bene realizzabile. E non ha nulla con cui restituire quei fondi allo Stato italiano.

Il rischio per lo Stato di non riavere indietro quei fondi perché la società non ha nulla

Il documento dei professionisti ipotizza infatti lo stato di insolvenza della società che «non dispone di effettivi assets, giacché gli stessi sono stati dirottati verso terze economie direttamente o indirettamente riconducibili al sig. Iervolino, ha visto svanire i pretesi “crediti di imposta” precedentemente iscritti nell’attivo, i quali sono risultati artificiosi e dunque illegittimi, e non risulta avere effettive potenzialità industriali o produttive». Secondo i liquidatori lo stato di insolvenza si deduce anche dal fatto che Sipario «ha smesso di effettuare pagamenti nei confronti delle banche che le hanno concesso finanziamenti dal mese di giugno 2024, fatta eccezione per alcuni pagamenti eseguiti a settembre 2024 con risorse finanziarie per 1.500.000 euro richieste e versate a Sipario dall’azionista Mb Media S.A». Si aggiunga che non ci sono risorse per pagare dipendenti (quasi tutti licenziati) e fornitori e che le passività finanziarie ammontano a 38 milioni di euro, i debiti commerciali e le altre passività a 22 milioni di euro e le attività a soli 17 milioni di euro.

I film con grandi attori, e fra loro papa Francesco. Ricevuto da papa Leone XIV con Al Pacino

Il 16 giugno dal Papa con Al Pacino

Nonostante questa situazione reale e quel che sta emergendo ora, Andrea Iervolino è stato sempre portato in palmo di mano sia nel mondo del cinema che nei palazzi della politica che hanno aiutato la sua scalata. Ha prodotto anche film noti, come quello sulla vita di Enzo Ferrari e su quella di Ferruccio Lamborghini, oltre alla pellicola su Amedeo Modigliani a Parigi di cui è stato regista Johnny Depp e attore principale Riccardo Scamarcio. Ha fatto recitare in due suoi film anche Mike Tyson e per un cammeo pure papa Francesco. Sta preparando un film sui fratelli Maserati sullo stesso schema dei precedenti su Ferrari e Lamborghini. Con uno degli attori principali della pellicola, Al Pacino (con cui vanta rapporti di amicizia) il 16 giugno scorso è stato ricevuto da Papa Leone XIV a cui ha portato in dono un modellino dell’iconica auto. Ci sa fare sul piano delle relazioni esterne, e ha coinvolto nelle sue produzioni anche grandi attori del cinema internazionale come Robert De Niro e Antonio Banderas oltre a Depp e Al Pacino.

Iervolino nel 2016 con Papa Francesco quando lo convinse a fare un cammeo recitando se stesso

Ora in edicola la foto di Andrea Iervolino campeggia sulla copertina di Fortune Italia come simbolo dei “40under40” che stanno cambiando il paese. Lo intervista all’interno la direttrice della rivista, Annalisa Chirico. E lui, raccontando amicizie e grandi imprese, oltre alla delusione del contrasto con lady Bacardi su cui però non vuole fornire particolari, non si tira indietro nemmeno quando gli viene chiesto di commentare il tax credit concesso a Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di villa Pamphili: «Ho letto notizie di giornale, è una storia che mi ha colpito. Io penso che non sia un problema di carenza di controlli, può succedere che tra migliaia di pellicole una si perda. La questione fondamentale è che, senza incentivi pubblici, il cinema non potrebbe esistere. I finanziamenti

statali esistono in tutto il mondo, anche in percentuali maggiori rispetto all’Italia. I costi sono tali che, senza incentivi, non sarebbe economicamente sostenibile. La questione principale riguarda l’assenza di una selezione all’ingresso: chiunque può improvvisarsi produttore, in Italia come negli Usa. Altre professioni richiedono percorsi formativi e qualifiche ad hoc. Nel cinema non è così».