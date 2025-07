Commissario Ue Commercio Sefcovic: Dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 luglio 2025 “Siamo onesti, l'idea di un'aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci. Renderebbero quasi impossibile continuare gli scambi commerciali come siamo abituati. Discuterò con i Ministri i prossimi passi per le prossime settimane, che si concentreranno su quattro aree: negoziati, misure di riequilibrio, coinvolgimento di partner che condividono gli stessi ideali e diversificazione dei nostri scambi commerciali”, lo ha detto il Commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, all'arrivo al Consiglio Ue Commercio. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev