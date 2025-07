Lamine Yamal e l’intrattenimento con persone affette da nanismo: polemica in Spagna sul compleanno della stella del Barcellona

L'associazione Adee ha condannato «l'ingaggio di persone con nanismo come parte dell'intrattenimento in occasione della festa per il diciottesimo compleanno di Lamine Yamal». Ma il calciatore spagnolo non è il primo

Una marea di polemiche sta travolgendo nelle ultime ore Lamine Yamal: la baby star del Barcellona si è attirato le critiche dell’Associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo spagnola per una ragione molto particolare: avrebbe ingaggiato delle persone affette da nanismo per celebrare il suo 18esimo compleanno. Si legge nella nota rilasciata dall’Adee: «condanniamo e denunciamo pubblicamente l’ingaggio di persone con nanismo come parte dell’intrattenimento in occasione della recente festa per il diciottesimo compleanno del calciatore Lamine Yamal». L’Associazione annuncia che «intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità, considerando che tali azioni violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che aspira a essere egualitaria e rispettosa».

Adee: «Pratica intollerabile»

Sul compleanno del calciatore vige il più rigoroso riserbo. All’ingresso della location, anche questa misteriosa, sarebbe stato ritirato a tutti gli invitati lo smartphone, per evitare che venissero pubblicati foto e video della serata. Questo, però, non ha impedito all’associazione di venire a conoscenza degli intrattenitori scelti da Lamine Yamal: «L’Adee considera questo tipo di pratica intollerabile perché perpetua stereotipi, alimenta la discriminazione e mina l’immagine e i diritti delle persone affette da acondroplasia o altre displasie scheletriche, nonché di tutte le persone con disabilità». Come sottolinea la stessa Adee, non sarebbe questa la prima volta che personaggi famosi si affidino a persone affette da nanismo per intrattenere le loro feste.

I precedenti con gli altri calciatori

Sembra che siano principalmente i calciatori ad avere queste preferenze in termini di intrattenimento, e alcuni di questi sono stati molto meno riservati di Lamine Yamal. Nel 2020, l’ex Milan Samu Castillejo, pubblicava una foto su Instagram insieme a due persone affette da nanismo. Anche l’ex compagno Theo Hernandez, all’epoca in forza al Real Madrid, si fece ritrarre con due persone affette da nanismo mentre uno dei due gli puntava una pistola alla testa.