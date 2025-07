(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 “Giusto perché lo sappiate, l'Europa sta pagando tutto. Noi non paghiamo più per le armi in Ucraina. Abbiamo un oceano che ci separa… Produciamo le armi migliori, ma non possiamo continuare a mandarle. E Biden avrebbe dovuto smettere anni fa”. Così Trump alla Casa Bianca con Rutte (Nato). X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev