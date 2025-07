Dazi, Meloni: "Necessario raggiungere accordo vantaggioso per Ue e Usa entro il primo agosto" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Con il cancelliere abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l’Unione Europea gli Stati Uniti, siamo d’accordo sul fatto che occorrerà scongiurare una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Continueremo, insieme con gli altri leader, e ovviamente in costante contatto con la Commissione Europea, a lavorare per un accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso, che deve essere concluso prima del prossimo primo di agosto. L’obiettivo, per me, rimane quello di rafforzare l’Occidente nel suo complesso e di rendere ancora più forti le nostre economie, che sono già strettamente interconnesse. Tutti gli altri scenari sarebbero totalmente insensati nell’attuale contesto" così la premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa congiunta a seguito dell'incontro con il Cancelliere austriaco Christian Stocker. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev