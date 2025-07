Dazi, Schlein: "Meloni esca da modalità aereo e ci dica che vuole fare per difendere imprese" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Chiedo che la premier Meloni venga a riferire in Parlamento. Esca dalla modalità aereo in cui si è chiusa e venga a dirci come vuole sostenere il negoziato europeo e come vuole sostenere le imprese e i lavoratori italiani nel caso in cui si trovi un accordo prima del primo agosto" così la segretaria del Pd Elly Schleine, a margine della conferenza in cui è stata presentata la proposta del Pd contro il part time involontario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev