Giubileo, Anas apre al traffico nuovo collegamento autostrada A1 – Tor Vergata a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 Anas (Gruppo FS Italiane), in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, apre al traffico il nuovo Collegamento Autostrada A1 – Compendio Tor Vergata. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l’Arcivescovo e Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. Mons. Rino Fisichella, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco del Comune di Roma, Roberto Gualtieri, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Un’opera infrastrutturale di fondamentale importanza per la viabilità della Città Metropolitana di Roma in vista del Giubileo dei Giovani 2025 in programma dal 28 luglio al 3 agosto. “Questa nostra opera rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture viarie di Roma – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a preparare la Capitale ad accogliere al meglio i milioni di pellegrini attesi per il Giubileo dei Giovani. Anas conferma il suo impegno per lo sviluppo di una rete stradale efficiente, sicura e funzionale a supporto delle esigenze del Paese”. "I lavori sono stati completati in 18 mesi e hanno previsto la realizzazioni di 2 nuove complanari, 7 rampe e 2 rotatorie, più il ponte ad arco per accedere alle vele di Caltrava", così Federica Di Pompeo, Direttore lavori Anas. "È il coronamento di opere importanti previste per il Giubileo", aggiunge Marco Moladori, Responsabile Struttura Territoriale Anas Lazio. "È stato un cantiere sfidante dal punto di vista tecnico, la più importante fra le quali è stato questo ponte su cui ci troviamo, con un varo molto delicato". Commenta Ernesto Triunveri, Responsabile del Procedimento Anas cantiere Tor Vergata Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev