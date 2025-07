«Giudizio sospeso», il documentario di Open sulla giustizia minorile arriva alla Camera

Dopo la proiezione dell'opera, seguirà un dibattito con gli autori, la presidente di Nessuno tocchi Caino e il Segretario della comunità di Sant'Egidio. Modera la vicedirettrice di Open, Sara Menafra

Mercoledì 16 luglio, dalle ore 17 alle ore 19, la Sala Matteotti della Camera dei deputati ospiterà la proiezione di Giudizio sospeso, il primo documentario di Open firmato dai giornalisti Alessandra Mancini e Felice Florio, coprodotto da Open e da Eclettica. Un’opera che esplora il complesso universo della giustizia minorile attraverso le storie di quattro giovani impegnati in un percorso di rieducazione, crescita e consapevolezza all’interno di strutture detentive, con l’obiettivo di essere reinseriti nella società. Il documentario offre uno sguardo diretto su un sistema che, per anni considerato tra i più avanzati d’Europa, oggi mostra segnali di profonda crisi.

L’obiettivo non è dare risposte, ma stimolare una riflessione collettiva su cosa significhi davvero rieducare un minore che ha commesso un reato, sulle origini del suo percorso deviante e sulle possibilità reali di reinserimento nella società. Giudizio sospeso dà voce a chi vive e lavora dentro il sistema – direttori di carcere, educatori e soprattutto ragazzi – e invita il pubblico ad ascoltare senza pregiudizi. La proiezione si terrà in un luogo fortemente simbolico, la Camera dei deputati, dove si scrivono anche le regole che definiscono il futuro di questi giovani. Un’occasione per portare il confronto sulla giustizia minorile nel cuore delle istituzioni.

Il dibattito prima della proiezione

Dopo i saluti istituzionali della vicepresidente della Camera, onorevole Anna Ascani, e del direttore di Open, Franco Bechis, si terrà un dibattito con gli autori del documentario, Alessandra Mancini e Felice Florio, insieme a Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, e Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di Sant’Egidio. Il confronto sarà moderato dalla vicedirettrice di Open Sara Menafra. A seguire, verrà proiettato il documentario Giudizio Sospeso.