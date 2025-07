Meloni a Cancelliere Stocker: Lavoriamo insieme per contrasto all'immigrazione irregolare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Abbiamo fatto il punto sui progressi compiuti in Europa in tema di lotta all'immigrazione irregolare, c'è ovviamente tra noi grande sintonia, in particolare anche sul tema delle soluzioni innovative, lavorare immaginando nuove soluzioni per un problema che è diventato sempre più complesso e che difficilmente può essere adeguatamente gestito con gli strumenti che abbiamo sempre immaginato. Italia e Austria su questo hanno lavorato fin qui molto bene e continueranno a lavorare insieme ancora meglio nel futuro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker, a Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev