Meloni a Cancelliere Stocker: Nostro interscambio ha superato i 25 miliardi di euro nel 2024 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 “Il nostro interscambio ha superato i 25 miliardi di euro nel 2024 e vogliamo però lavorare per rendere ancora più forte, concentrandoci in particolare sulle sfide più attuali del nostro tempo. Penso, per esempio, e ne abbiamo parlato, al settore cruciale dell'energia. Voi sapete che l'Italia svolge da questo punto di vista un ruolo essenziale con il gasdotto TAG, però è nostra intenzione continuare a lavorare per portare avanti insieme un progetto strategico per la sicurezza europea e qui penso soprattutto al “South H2 Corridor”, il corridoio per la produzione e il trasporto di idrogeno verde dal Nord Africa verso l'Europa passando per Italia, Austria e Germania”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker, a Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev