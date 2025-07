Proposta legge FdI su rilevamenti pm10 metropolitane, Mascaretti: Importante per salute cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 Alla Camera la conferenza stampa di presentazione della pdl, a prima firma del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti, che prevede l’obbligatorietà nelle città di svolgere rilevazioni delle polvere sottili in tutti gli ambienti delle metropolitane e prendere relative misure in caso di livelli eccessivamente alti. Interverranno i deputati di FdI: Andrea Mascaretti e Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente. "Molto importante per la salute dei cittadini, soprattutto nelle grandi città", commenta Mascaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev