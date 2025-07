Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri: è l’ufficiale Al Bouti che lavorava nel carcere lager di Mitiga

L'ufficiale libico Al Bouti è stato fermato a Francoforte

Se l’Italia ancora discute per il mancato fermo del generale libico Osama Najeem Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale, in Germania si arresta il suo ex braccio destro ala prigione di Mitiga, Khaled Al Hishri, meglio conosciuto come Al Bouti. Ne dà notizia Alessia Candito per Repubblica. L’ufficiale è stato fermato a Francoforte. Da anni è citato nei rapporti internazionali, incluso quello del Panel of experts dell’Onu, come un torturatore, coinvolto nelle detenzioni e stupri avvenute nel carcere di Mitiga. I tedeschi lo hanno fermato in attesa della trasmissione della richiesta di estradizione da parte della Corte penale internazionale, che ha già inviato tutta la documentazione.

Perché l’arresto di Al Bouti è importante

Al Bouti spadroneggiava nella prigione lager di Mitiga, finita al centro dell’inchiesta della Corte penale internazionale che ha interessato anche Almasri. La sua estradizione segnerebbe un punto di svolta, aprendo le porte a un possibile processo a Tripoli e che movimenterebbe indirettamente, anche i rapporti tra governi europei e autorità libiche. Potrebbe anche fornire ulteriori dettagli sul mancato fermo di Almasri. La notizia dell’arresto di Al Bouti è stata riportata anche dai social media della Brigata 444, alleata del governo del primo ministro del governo di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale Abdul Hamid Dbeibah, in guerra contro i salafiti di Rada per il controllo della capitale libica.