Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio, lei: «Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo»

Il divorzio non è più un tabù, o forse non lo è mai stato. In un episodio del podcast di Michelle Obama, l’ex first lady americana e il marito hanno discusso del tema, negando, per la gioia di fan e ammiratori della coppia, di aver mai valutato la possibilità di separarsi. Secondo raccontato da Barack Obama, per lui la situazione è stata piuttosto delicata. «Mi ha riportato indietro – ha detto ai microfoni del programma – per un po’ è stata una situazione delicata». Dal canto suo, lei ha detto di non aver mai pensato di lasciarlo.

Una coppia unita, nonostante gli alti e bassi

Durante una delle puntate del podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, che l’ex first lady conduce insieme al fratello, lei e Barack Obama hanno affrontato il tema del divorzio. Negli ultimi mesi, l’opinione pubblica si era domandata a più riprese se i due si stessero separando, soprattutto dopo che avevano iniziato a presentarsi da soli a molti eventi. Uno fra tutti, la cerimonia di insediamento di Donald Trump, a cui l’ex presidente aveva partecipato da solo. I due hanno smentito tutto, scherzando un po’ su. All’inizio dell’episodio, è addirittura Craig a fare una battuta: «Ah, ma allora voi due vi parlate?», ha scherzato sorridendo. Secondo quanto raccontato dalla coppia, nonostante gli alti e bassi il divorzio non è mai stato preso in considerazione seriamente. «Non c’è mai stato un momento in cui abbia pensato di lasciarlo, e abbiamo avuto momenti molto difficili e momenti molto belli, sono diventata una persona migliore anche grazie all’uomo con cui sono sposata», ha detto lei.

Barack Obama in difficoltà con il gossip

Tuttavia, a trovarsi a disagio nell’essere protagonista del gossip internazionale è l’ex presidente Barack Obama. Durante la puntata del podcast, infatti, ha spiegato di non essere abituato a gestire e a cogliere questo genere di rumors che, molto spesso, lo colgono «alla sprovvista». «Spesso non so nemmeno che la gente sta parlando di questa cosa fino a quando qualcuno non me lo fa sapere e io rispondo “ma di che stai parlando?”», ha detto l’ex presidente.