Barack Obama citato nel processo Puff Daddy per traffico sessuale? Non come la pensano i complottisti

La teoria viene sostenuta dal titolo di un articolo che però spiega bene di che cosa si tratta

Circola lo screenshot di un post su X in cui si afferma che Barack Obama sarebbe stato «nominato nel processo di alto profilo per traffico sessuale». A quale processo si fa riferimento? A quello del rapper Puff Daddy (o Diddy). Tuttavia, in questa vicenda l’ex presidente americano non ha alcun ruolo, se non quello di comparsa del tutto involontaria.

Le condivisioni riportano un post dell’utente @GeorgePapa19 su X così tradotto in automatico:

Il post condivide un articolo del sito Trendingpoliticsnews intitolato “JUST IN: Barack Obama Named In High-Profile Sex Trafficking Trial“. Leggendolo con attenzione, scopriamo che Barack Obama non viene citato come persona coinvolta nel caso di Diddy.

L’articolo riporta la testimonianza rilasciata da un assistente di Diddy, tale David James, in merito alla presenza di alcune pillole di ecstasy. Nel descriverle, David racconta che erano incise con la forma del volto di un ex presidente. Quale? Barack Obama:

“Can you describe the ecstasy that you saw him taking?” Assistant U.S. Attorney Christine Slavik asked. “There were various pills, but there was one that was in the shape of a former president’s face,” James explained. When asked which former president, James named former President Barack Obama.