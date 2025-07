«Al Met di New York hanno esposto una chitarra rubata a Mick Taylor»

Lo strumento sparì nel 1971, durante la permanenza dei Rolling Stones in una villa francese. E a riportare la notizia è il New York Post

Mick Taylor potrebbe accusare il Metropolitan Museum di New York di conservare uno strumento rubato, per la precisione il suo, una Gibson Les Paul anni ’50, che era in possesso dell’ex chitarrista dei Rolling Stones. L’opera fa parte delle 500 chitarre donate al polo museale da parte del miliardario collezionista Dirk Ziff, un evento che è stato sponsorizzato e promosso ampiamente. Eppure secondo quanto riporta in esclusiva il “New York Post“, una delle bellezze esposte apparterrebbe in realtà a Taylor. Sarebbe stata rubata nel 1971 nella celebre villa francese di Nellcôte, dove la band soggiornava per registrare il leggendario album “Exile on Main St.”. Nell’estate di quell’anno ci fu un furto. E scomparvero almeno nove chitarre di Keith Richards, insieme ad altri strumenti. Un furto che rimase senza colpevoli.

Quelle chitarre hanno come un’impronta digitale

«Ci sono moltissime foto di Mick Taylor che suona proprio quella Les Paul», ha dichiarato Marlies Damming, manager del chitarrista, al New York Post. «Queste chitarre degli anni ’50 sono famose per la loro venatura fiammata unica, che le rende riconoscibili come un’impronta digitale». La Les Paul, ha dichiarato Damming, era lo strumento principale di Taylor fino alla misteriosa sparizione. L’identificazione, anche se non confermata ufficialmente, si baserebbe proprio su quelle caratteristiche estetiche inconfondibili.