Calenda: Sanzioni Usa a Francesca Albanese? "Non la stimo molto, ma sia l'Onu a intervenire" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 "Io non ho una grande stima di Francesca Albanese, le ho visto negare cose che mi sembrano evidenti, come gli stupri di Hamas. Non mi piace però l'idea di un funzionario delle Nazioni Unite che sia sanzionato per il suo lavoro, anche se su quel lavoro sono stati espressi dubbi dallo stesso segretario dell'Onu. Devono essere le Nazioni Unite a contestare eventualmente il lavoro di Francesca Albanese" così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell'evento ‘Antisemitismo e Antisionismo – Due facce della stessa medaglia?’, tenutosi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev