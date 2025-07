Gaza, raid Idf vicino a un centro aiuti a Rafah: 12 morti. Siria e Israele verso la tregua

Trump: presto il rilascio di altri dieci ostaggi

Almeno 12 palestinesi sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che decine di persone sono rimaste ferite. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’imminente rilascio di altri dieci ostaggi da Gaza, elogiando l’operato del suo inviato speciale Steve Witkoff. E Israele e Siria hanno firmato un accordo per il cessate il fuoco. L’intesa è stata annunciata dall’inviato Usa, l’ambasciatore ad Ankara, Tom Barrack, a tre giorni dall’intervento israeliano.

Il raid

L’esercito israeliano ha aperto il fuoco su civili riuniti per ricevere aiuti umanitari a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche dell’ospedale Nasser, dove il direttore, il dottor Atef al-Hout, ha parlato di «un numero senza precedenti di vittime in pochissimo tempo». E ha avvertito che il bilancio potrebbe peggiorare a causa della carenza di personale, attrezzature e medicinali. Secondo testimoni e fonti locali, le truppe israeliane hanno circondato l’area di Al-Tina Street, dove migliaia di persone si erano radunate per raggiungere un centro di distribuzione alimentare. Poi hanno iniziato a sparare proiettili veri sulla folla. Tra le vittime, numerosi bambini e adolescenti, ha raccontato chi era presente, citato da Haaretz.

Gli ostaggi

«Abbiamo recuperato la maggior parte degli ostaggi. A breve ne arriveranno altri 10»., ha detto Trump augurandosi che la guerra a Gaza finisca presto. Trump ha parlato, secondo quanto riportato dai media americani, a una cena con i repubblicani alla Casa Bianca. I negoziatori israeliani e di Hamas hanno partecipato all’ultimo round di colloqui a Doha a partire dal 6 luglio, e hanno discusso una proposta sostenuta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 60 giorni. L’accordo prevede il rilascio di dieci ostaggi vivi e la restituzione dei resti di altri diciotto. I colloqui, sostenuti da Washington, sono ritenuti un passaggio cruciale per una possibile de-escalation del conflitto.

La tregua tra Israele e Siria

Ieri, in un colloquio con papa Leone XIV, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva sostenuto che i negoziati sugli ostaggi stavano procedendo e che l’accordo sarebbe vicino. Nel frattempo almeno 638 persone sono morte da domenica nelle violenze tra drusi e beduini, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Israele è intervenuto mercoledì con imponenti bombardamenti nel cuore della capitale Damasco, colpendo anche il quartier generale dell’esercito. Nuovi scontri sono scoppiati ieri tra fazioni tribali beduine e drusi all’ingresso di Sweida. Circa 200 combattenti tribali si sono scontrati con uomini drusi armati della città usando mitragliatrici e proiettili. La tregua è stata raggiunta grazie al sostegno degli attori regionali, tra cui Turchia e Giordania.