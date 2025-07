Lollobrigida: Agricoltura settore primario per la tutela dello stile di vita e dell'ambiente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 “Settore primario significa settore principale dell'economia, non solo per la sicurezza alimentare, ma anche per la garanzia di una tutela dell'ambiente e di una tutela dello stile di vita che permette di vivere bene. […] Sappiamo bene quanto sia importante fare di tutto sul piano nazionale per rispondere all'esigenza del mondo agricolo.” Così il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante il suo intervento all'Assemblea della Coldiretti. Courtesy: Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev