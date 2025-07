Beffa azzurra agli Europei di calcio femminile, l’Inghilterra in finale con un rigore al 119′

Finisce 2-1 per le inglesi dopo i supplementari la semifinale degli Europei in Svizzera. Le sviste azzurre in difesa negli ultimi minuti dopo aver tenuto testa alle avversarie. L'amarezza del ct Soncin

Si ferma in semifinale la corsa delle azzurre all’Europeo di calcio femminile in Svizzera. A Ginevra servono i supplementari per decidere il passaggio dell’Inghilterra in finale. Tutto merito di un rigore assegnato alle inglesi al 119′, dopo un fallo evitabilissimo delle azzurre. È Kelly col suo saltello caratteristico a calciare dagli 11 metri, Giuliani riesce a parare, ma nessuna delle azzurre bada a Kelly che si lancia sul pallone respinto dalla portiera azzurra per segnare facile il 2-1.

Il 90′ erano finiti sull’1-1. Le azzurre erano andare in vantaggio con Bonansea al 33′ pt con Bonansea, pareggio delle inglesi al sesto minuto di recupero della ripresa con Agyemang. Nella ripresa l’uscita di una delle giocatrici più forti di Soncin, Cristiana Girelli, costretta a lasciare il campo per un infortunio muscolare.