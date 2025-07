Separazione delle carriere, Meloni: "Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Oggi il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm, su una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall'appartenenza correntizia. E' un passo avanti fondamentale per portare a compimento una riforma costituzionale che l'Italia aspetta da troppo tempo e che ha un triplice obiettivo: garantire un giusto processo, disarticolare il sistema correntizio nel Csm e restituire ai magistrati l'autorevolezza e la dignità che meritano. Andremo avanti con decisione" così la premier Meloni in un video pubblicato sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev