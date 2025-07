Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "Per la destra è tutto decisivo ed epocale. La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento delle procedure, in realtà c'è sempre un altro sottotesto, e questo sottotesto: ovvero attacco all'automomia della magistratura e sottomissione dei giudici all'esecutivo. Questa è una destra garantista con i forti e giustizialista e manettara con i deboli" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev